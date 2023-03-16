رفض التماس عمران خان بتعليق القبض عليه

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت محكمة باكستانية اليوم الخميس التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان تعليق قرار بالقبض عليه مما أثار مخاوف من تجدد المواجهة بين أنصاره وقوات الأمن.

وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أحاط المئات من أنصار خان، مسلحين بالهراوات والقضبان الحديدية والمقاليع، بمنزله في لاهور وخاضوا معارك ضارية مع قوات الأمن التي حاولت إلقاء القبض عليه.

وجاء رفض طلب خان اليوم الخميس بعد ساعات من أمر محكمة أعلى درجة للشرطة بتأجيل عملية القبض على نجم الكريكيت السابق حتى يوم الجمعة مما أدي إلى هدوء مؤقت في المواجهة.

وكان خان (70 عاما) قدم استئنافا للمحكمة في إسلام اباد لتعليق القرار متعهدا بأن يمثل أمامها طواعية يوم السبت.

لكن المحكمة قالت إن مثل هذا التعهد ليس كافيا بالنظر إلى سلوك خان السابق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز