ما مصير اتفاق الحبوب الأوكراني؟

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار القمح في الوقت الذي يسعى فيه المتداولون إلى استيضاح صفقة تصدير الحبوب المقرر أن تنقضي خلال يومين، والتي تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ البلاد على البحر الأسود.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن موسكو اقترحت تجديد الصفقة لمدة ستين يوما أخرى، أي نصف المدتين السابقتين للمبادرة، ولكنها لم تتلق ردا رسميا من كل الأطراف.

ورفضت كييف المقترح الروسي وقالت إنه يناقض شروط الاتفاق الشامل، في حين أن تركيا تفضل تمديده لمدة 120 يوما.

واتجهت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أول تراجع خلال خمس جلسات، بعدما وصلت لأعلى مستوى خلال أسبوع أمس الأربعاء.

وتواصل سفن الحبوب الجديدة الدخول والخروج من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بحسب البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة. وتجاوزت 12 سفينة التفتيش الداخلي على مدار الأيام الأربعة الماضية وغادر نفس العدد الموانئ بعد تحميل الحبوب والبذور الزيتية. وغادرت سفينتان أخريان على الأقل حتى الآن اليوم الخميس.

وينقضي الاتفاق الذي توسطت فيها في البداية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، يوم 18 مارس الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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