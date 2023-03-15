محكمة باكستانية توقف اعتقال عمران خان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقفت قوات الأمن الباكستانية عملية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان وسط اشتباكات عنيفة مع أنصار حزبه لأكثر من 24 ساعة.

وقال فؤاد شودري، مساعد رئيس الوزراء السابق، إن المحكمة العليا في لاهور أمرت السلطات بوقف العملية وبعدم اعتقال خان غداً.

وانسحبت القوات الأمنية من مقر خان حيث كانوا قد سدوا كل الطرق.

وذكر شودري أن المحكمة سوف تستأنف جلسة الاستماع بشأن تلك المسألة غداً.

وجاءت هذه التطورات بعد اشتباكات بين أنصار حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه خان والشرطة لمقاومة اعتقاله، وأصيب أكثر من مئة شرطي في الاشتباكات.

ويختبئ خان داخل مجمعه السكني في مدينة لاهور شرقي البلاد، فيما خيَّم الآلاف من أنصاره خارجه لمساعدته في تجنب الاعتقال حيث أصدرت المحاكم مذكرات اعتقال بحقه بناء على العديد من الاتهامات.

وبدأت الشرطة والقوات شبه العسكرية، أمس، عملية لصد أنصار خان في ثالث محاولة في خلال الأسابيع الأخيرة لاعتقاله.

ورشق أنصار خان، بينهم وزراء سابقون وأعضاء من البرلمان، الشرطة والقوات شبه العسكرية بالحجارة والقنابل الحارقة، ما أسفر عن إصابة أكثر من مئة شخص.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مصادر طبية، بأن ثمانية متظاهرين على الأقل أصيبوا من جراء استخدام الشرطة الهراوات.

ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب إن الشرطة والقوات شبه العسكرية لم تكن مسلحة، وكانوا يمارسون أقصى درجات ضبط النفس، برغم أن بعضهم كان يحمل أسلحة.

وقال فيصل شودري، محامي خان، إن موكله قال، في تعهد أمام المحكمة اليوم، إنه سوف يمثل أمام القاضي في جلسة الاستماع المقبلة المقررة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في حال جرى تعليق مذكرات القبض عليه.

ويواجه خان اتهامات بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز