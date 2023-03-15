كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين وتتعهد بإبادة أعدائها

المصدر: د ب أ

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أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين باليستيين «أرض-أرض» في تدريبات إطلاق تجريبية، متعهدة بـ«إبادة العدو».

وأطلقت وحدة صواريخ تابعة للجيش الكوري الشمالي الصاروخين في نظام متوسط المدى، أمس، في جانجيون بمقاطعة هوانجهاي جنوبي البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أفاد بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق، مؤكداً أنهما حلَّقا لمسافة 620 كيلومتراً.

وجاء الإطلاق الصاروخي غداة بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة منتظمة تسمى «درع الحرية».

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن بيونغ يانغ «ستقضي بالتأكيد على العدو» إذا قاتل جيشها.

وتعهدت بـ«القيام بواجبها في الهجوم بالنيران بالكامل في أي وقت»، من خلال تكثيف التدريب على الهجوم بالذخيرة الحية.

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