واشنطن تستدعي السفير الروسي

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتزامها استدعاء السفير الروسي على خلفية اصطدام طائرة مقاتلة روسية بطائرة استطلاع أمريكية مسيَّرة فوق البحر الأسود اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: «نحن بصدد استدعاء السفير»، متوقعاً أن تجرى المقابلة على مستوى رفيع مع السفير في وقت لاحق بعد ظهر اليوم.

وأوضح أنه سيتم إخطار السفير «باعتراضات (واشنطن) القوية على ما كان واضحاً أنه اعتراض غير آمن وغير احترافي (للطائرة المسيَّرة) من جانب الطائرة الروسية».

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