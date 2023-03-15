بوتين: ألمانيا ما زالت محتلة

المصدر: رويترز

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألمانيا بأنها «ما زالت محتلة»، موضحاً أن رد فعلها على انفجار خطوط أنابيب بحر الشمال يُظهر ذلك.

وقال بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي أمس، إن ألمانيا غير قادرة على التصرف باستقلالية بعد عقود من استسلامها في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الزعماء الأوروبيين تعرَّضوا للترهيب حتى فقدوا إحساسهم بالسيادة والاستقلال.

وأكد أن «السياسيين الأوروبيين أعلنوا بأنفسهم أن ألمانيا لم تكن قط دولة ذات سيادة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية».

وتابع: «لقد سحب الاتحاد السوفيتي قواته في وقت من الأوقات، وأنهى ما يرقى إلى احتلال للبلاد»، مشيراً إلى أن «هذا لم يكن الحال مع الأمريكيين، فهم ما زالوا يحتلون ألمانيا».

وتوخَّت الدول الغربية، ومنها ألمانيا، الحذر في رد فعلها على التحقيقات في الانفجارات التي ضربت خطوط أنابيب نورد ستريم الروسية للغاز العام الماضي، واصفةً التفجير بأنه عمل متعمَّد، لكنها امتنعت عن الإفصاح عمَّن تعتقد أنه المسؤول.

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