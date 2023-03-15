بوتين يبرّئ أوكرانيا من تفجير أنابيب نورد ستريم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

برَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا من تفجير أنابيب نورد ستريم.

ورفض بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية أمس، التقارير التي أفادت بتورط أوكراني محتمل في التفجيرات التي دمرت خطوط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر، واصفاً إياها بأنها «محض هراء».

وأكد أن مثل هذا العمل على هذا العمق وبهذا الحجم لا يمكن أن يتم تنفيذه إلا بواسطة متخصصين، مشيراً إلى أنه يتطلب أيضاً دعم دولة تمتلك التكنولوجيا المناسبة.

وقال إنه يتعين أن يشك المرء فيمن لديه مصلحة فيما حدث، رافضاً التعليق بشكل محدد عمن تسبَّب في الانفجارات التي أدت إلى تخريب ثلاثة من الأربعة خطوط التي تنقل الغاز الطبيعي.

وتساءل: «من الذي لديه مصلحة؟»، مؤكداً أن الولايات المتحدة يمكن أن يكون لديها مصلحة في منع وصول الطاقة الروسية إلى السوق الأوروبية.

وذكر أن سفينة تابعة لشركة جازبروم الروسية اكتشفت دليلاً على وجود عبوة أخرى على خط أنابيب الغاز على بعد نحو 30 كيلومتراً من أحد مواقع الانفجارات.

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