طرح مشروع قانون في البرلمان الروسي برفع سن الخدمة العسكرية الإلزامية

المصدر: د ب أ

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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الاثنين أنه تم طرح مبادرة تشريعية في البرلمان الروسي برفع سن الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا.

ويقضي الاقتراح برفع السن الأدنى للتجنيد في الجيش تدريجيا من 18 إلى 21 عاما بحلول 2026.كما سيتم بموجب الاقتراح رفع السن الأقصى بشكل فوري من 27 إلى 30 عاما.

وأضافت إنترفاكس أنه بدءا من العام القادم سيتم التجنيد في سن 19 عاماً ومن عام 2025 في سن 20 عاما.لكن إذا أراد أي أحد الالتحاق طواعية بالجيش في سن 18 عاما سيكون في مقدوره ذلك.

من الناحية الأخرى سيتم رفع الحد الأعلى للسن إلى 30 عاما مباشرة بدون أي خطوات وسيطة.

وفسر المراقبون هذا الاقتراح بالزيادة المقررة لحجم القوات المسلحة الروسية من 1.15 مليون حاليا إلى 1.5مليون جندي.

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