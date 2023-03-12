كاليفورنيا تتأهب لسلسلة عواصف شتوية

المصدر: د ب أ

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استعدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لجولة أخرى من هطول الأمطار.

وسعى مسؤولون لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن حدوث فيضانات عارمة على طول الساحل الأوسط للولاية، ومنطقة سنترال فالي، ما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الأشخاص وغمر مبانٍ كاملة بالمياه.

وتثير سلسلة أخرى من العواصف الشتوية مخاوف حدوث فيضانات جديدة شمالي كاليفورنيا بدءاً من اليوم، وتستمر حتى مساء غد.

وقال باتريك أيد، خبير الأرصاد الجوية بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن منطقة خليج سان فرانسيسكو تشهد الآن موجات من الأمطار والعواصف الرعدية، موضحاً أن التركيز سيكون منصباً على سلسلة العواصف الشتوية المقبلة.

وأضاف أنه تم تفعيل أنظمة مراقبة الفيضانات والرياح العاتية لمنطقة الخليج والساحل الأوسط.

وتوقع أن تجتاح العواصف المرتقبة المناطق نفسها كآخر جولة، مؤكداً أن التأثير الأسوأ سيكون في المناطق الأكثر ارتفاعاً.

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