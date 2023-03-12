كوريا الشمالية تقرر اتخاذ إجراءات لردع الحروب

المصدر: رويترز

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم، إن كوريا الشمالية قررت اتخاذ إجراءات مهمة وعملية لردع الحروب، وذلك خلال اجتماع للجنة العسكرية للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون.

ويسبق الاجتماع مناورات عسكرية مشتركة كبيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين.

وتثير هذه التدريبات غضب كوريا الشمالية.

ولكن وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت إن الحزب ناقش وقرر "إجراءات مهمة وعملية" في خضم الإجراءات المكثفة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تقدم تفاصيل عن هذه الإجراءات.

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