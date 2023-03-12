قائد الجيش الأوكراني ورئيس الأركان الأمريكي يبحثان احتياجات كييف الدفاعية

المصدر: د ب أ

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بحث القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، السبت، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا.

وقال زالوجني، عبر حسابه في تطبيق تليجرام، "أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، وناقشنا عددا من الموضوعات المهمة بالنسبة لنا، وركزت على قضية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا"، وفقا لوكالة أنباء "أوكرين فورم" الرسمية الأوكرانية.

وأضاف قائد الجيش الأوكراني "ناقشنا أيضا توريد الذخيرة والمعدات، والحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.

كما أطلع زالوجني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، على الوضع في ميدان القتال، واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والعمل المشترك.

وقال "ممتن للرئيس الأمريكي جو بايدن، والجنرال مارك ميلي شخصيا، وجميع الشعب الأمريكي لدعمهم أوكرانيا".

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