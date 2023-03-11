النرويج تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتي دفاع جوي من طراز «ناسامس»

المصدر: د ب أ

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أعلنت النرويج أنها ستزود أوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة بمنظومتين للدفاع الجوي من طراز (ناسامس).

وقالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان لها، يوم الجمعة، نقلته وكالة نوفوستي الروسية: "بالتعاون مع الولايات المتحدة ستقدم النرويج لأوكرانيا منظومتين من نوع ناسامس".

وأكدت الوزارة أن النرويج ستقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام وصيانة الأنظمة الجديدة.

جاء هذ الإعلان على خلفية زيارة وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام لكييف.

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