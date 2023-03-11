روسيا: ما زلنا على تواصل مع أمريكا بشأن نيو ستارت لكن احتمال استئنافها ضئيل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت روسيا الجمعة إنها ما زالت على تواصل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بآخر معاهدة بين البلدين للحد من انتشار الأسلحة النووية على الرغم من تعليق العمل بها الشهر الماضي، لكنها لا ترى احتمالات كبيرة للعودة إليها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة نيو ستارت.

وتحد المعاهدة الموقعة عام 2010 من عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة متهما الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.

وقالت روسيا إنها ستلتزم بالحدود العددية للمعاهدة فيما يتعلق بالرؤوس الحربية، لكن ريابكوف استبعد احتمال استئناف عمليات التفتيش المتبادلة التي وضعت المعاهدة أساسا لها وقال إن ذلك "مستحيل".

ونيو ستارت هي المعاهدة الباقية الوحيدة بين البلدين للحد من انتشار الأسلحة النووية وأعقبت سلسلة من الاتفاقات يعود تاريخها لسبعينيات القرن الماضي أوقفت سباق تسلح الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

ويقول محللون في مجال الأمن إن انهيار المعاهدة أو الإخفاق في تجديدها عندما ينتهي أمدها في 2026 سيزيد من المخاطر النووية في وقت مواجهة متصاعدة بين موسكو وواشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز