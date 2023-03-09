"الشيوخ الأمريكي" يتحرك لإنهاء تفويض الحرب في العراق

المصدر: رويترز

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أعلنت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي "الأربعاء" تأييدها لتشريع يقضي بإلغاء تفويضين لحربين شنتهما الولايات المتحدة في العراق سابقاً، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه قبل الذكرى العشرين للحرب الأمريكية الأخير على العراق.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتا مقابل ثمانية أصوات لصالح الموافقة على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية في العراق عامي 1991 و 2002، في آخر محاولة لإعادة التأكيد على دور الكونغرس في اتخاذ قرار بإرسال قوات أمريكية للقتال في الخارج.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن مجلس الشيوخ بكامل هيئته قد يصوت على التشريع في الأسابيع القليلة المقبلة. وبدأ الحرب الأمريكية الأخير على العراق في 19 مارس 2003.

وقال السناتور تيم كين، الذي يتزعم جهود إلغاء التفويضين، إنه لا معنى لوجود التفويضين في السجلات.

واضاف "العراق كان عدوا في عام 2002... لكنهم ما لبثوا أن أصبحوا شركاء أمنيين. نحن نعمل مع العراق لهزيمة تنظيم داعش ونواصل الحذر من النشاط الإرهابي".

وظل المشرعون لسنوات يشكون من تنازل الكونغرس عن الكثير من سلطاته للرئيس فيما يتعلق بإرسال قوات للقتال بالخارج عن طريق تمرير تفويضات تسمح بشن حروب طويلة استخدمها الرؤساء بعد ذلك لتبرير عملهم العسكري حول العالم.

وبموجب الدستور، يحق للكونغرس فقط وليس الرئيس إعلان الحرب.

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