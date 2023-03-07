انفجار مبنى تجاري يقتل 15 شخصاً في بنغلاديش

المصدر: د ب أ

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لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات، إثر وقوع انفجار في مبنى تجاري في داكا عاصمة بنغلاديش، اليوم، حسبما أعلن رجال الإطفاء.

ووقع الانفجار في مبنى يضم خمسة طوابق بالقرب من منطقة جولستان بوسط داكا بعد ظهر اليوم.

وأكد دين موني شارما، وهو مسؤول في خدمة الإطفاء ووكالة خدمات طوارئ الدفاع المدني في مكان الحادث، أن ثمانية أشخاص قُتلوا في الانفجار، مشيراً إلى عدم اتضاح سبب الانفجار بعد.

وذكرت الشرطة أنه لم تظهر مؤشرات أولية على وقوع هجوم إرهابي.

وقال نظام الحق، مدير مستشفى كلية طب داكا القريب من مكان الحادث، إن نحو 200 جريح سقطوا في الانفجار، لافتاً إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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