ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في تركيا إلى أكثر من 46 ألف شخص

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة وفيات الزلزالين اللذين ضربا جنوب البلاد في فبراير الماضي، إلى 46 ألفا و104.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان الإثنين، في العاصمة أنقرة عقب اجتماع للحكومة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار أردوغان إلى أن الزلزال المزدوج في كهرمان مرعش "تسبب في أكبر خسائر في الأرواح، والدمار، والألم في تاريخ الجمهورية التركية".

وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل.

وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8.8 ملايين شخص.

وتم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.

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