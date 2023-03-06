مقتل 9 من الشرطة في تفجير انتحاري بجنوب غرب باكستان

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن مفجرا انتحاريا صدم شاحنة للشرطة بدراجة نارية في جنوب غرب البلاد اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة.

وقال المتحدث محمود خان نوتيزاي لرويترز إن الهجوم وقع في مدينة سيبي التي تبعد 160 كيلومترا شرقي كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

وذكر مسؤولو مستشفى أن سبعة على الأقل من رجال الشرطة أصيبوا في الهجوم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وتحارب عصابات من عرق البلوخ الحكومة منذ عقود متهمة إياها باستغلال موارد بلوخستان الغنية من النفط والمعادن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز