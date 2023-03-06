روسيا تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات للسوريين و5 دول أخرى

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية إيفجيني إيفانوف قوله يوم الأحد إن روسيا تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات لست دول من بينها سوريا والهند وإندونيسيا.

وقال إيفانوف "بالإضافة إلى الهند يجري العمل لتبسيط الإجراءات العمل مع أنجولا وفيتنام وإندونيسيا وسوريا والفلبين".

ونقلت تاس عن إيفانوف قوله في وقت سابق إن روسيا تعد أيضا اتفاقيات حكومية بشأن رحلات بدون تأشيرة مع 11 دولة من بينها السعودية وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل عام تحولت موسكو إلى الصين والهند والدول الأفريقية في محاولة لتوثيق العلاقات.

وعلى الرغم من إدانة الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي للعملية الروسية وفرضها عقوبات لم تفعل الصين والهند أيا منهما.

وحافظت الهند على موقف محايد وامتنعت عن إلقاء اللوم على روسيا في الوقت الذي عززت فيه بشكل حاد مشترياتها من النفط الروسي.

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