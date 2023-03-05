إنقاذ مصابين عقب انهيار مبنى متأثراً بالزلازل في تركيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشلت أجهزة الطوارئ التركية اليوم الأحد العديد من المصابين من مبنى مؤلف من ستة طوابق في مدينة شانلي أورفة بجنوب شرق البلاد، انهار بعدما تضرر جراء زلزالي 6 فبراير، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

ووفقا للأناضول، كان عمال الطوارئ يطلبون التزام الصمت خلال مواصلتهم الإنصات بحثا عن أصوات تحت الأنقاض.

وأظهرت صور من كاميرا أمنية، المبنى ينهار في شارع مزدحم.

وكان زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر قد ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الماضي .

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ وقوع الزلزالين وحتى أمس السبت.

وأسفر الزلزالان عن مقتل حوالي 50 ألف شخص في سوريا وتركيا.

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل .

وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8ر8 مليون.

ويقيم الكثير من المتضررين الأتراك في مخيمات، لكن الناس بدأت أيضا في العودة إلى منازل لحقت بها أضرار .



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز