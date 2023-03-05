ترامب يعد بإنقاذ أمريكا

المصدر: د ب أ

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وعد الرئيس الأمريكي السابق والذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، دونالد ترامب، بإنقاذ أمريكا من التحول إلى "كابوس شيوعي بذيء"، عبر التخلص من "الدولة العميقة"، وقلب سياسات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في حال حصل على فرصة ثانية لتقلد أعلى منصب في البلاد، وذلك في ختام "مؤتمر العمل السياسي المحافظ"، الذي بث خلاله مظالم كثيرة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأحد، عن ترامب قوله أمام حشد مبتهج في المؤتمر السنوي للقادة المحافظين، وهو مؤتمر يميني يستمر لمدة ثلاثة أيام ويقام واشنطن العاصمة، حيث قال: "إذا أعدتموني إلى البيت الأبيض، سنكون أمة حرة. سينتهي حكمهم.. لم نعد دولة حرة.. ليس لدينا صحافة حرة.. ليس لدينا أي شيء حر".

وأمضى الرئيس السابق معظم خطابه في إهانة أعدائه السياسيين من اليسار واليمين، ووصف نفسه بأنه الشخص الوحيد الذي يمكنه جعل أمريكا عظيمة من جديد.

وقال ترامب: "سأمحو الدولة العميقة تماماً.. سأطرد البيروقراطيين غير المنتخبين وقوى الظل - المرضى - إنهم أناس مرضى".

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