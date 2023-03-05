أخيراً.. اتفاقية عالمية بشأن التنوع البيولوجي في أعالي البحار

المصدر: رويترز

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استكمل مفاوضون من أكثر من 100 دولة، يوم أمس، معاهدة للأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، في خطوة طال انتظارها تقول جماعات بيئية إنها ستساعد على وقف فقدان التنوع البيولوجي البحري وضمان التنمية الدائمة.

وتم الاتفاق على الاتفاقية الملزمة قانوناً للحفاظ على التنوع البيولوجي للمحيطات وضمان الاستخدام المستمر لها بعد خمس جولات من المفاوضات المطولة بقيادة الأمم المتحدة التي انتهت في نيويورك يوم السبت بعد يوم من الموعد النهائي الأصلي.

وقالت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة رينا لي: بعد يوم مطول أخير من من المحادثات "السفينة وصلت إلى الشاطئ".

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