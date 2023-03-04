طالب جامعي يقود حزب الخضر في تورينغن الألمانية

المصدر: د ب أ

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نجح طالب جامعي في الوصول إلى قيادة حزب الخضر في ولاية تورينغن الألمانية.

وأصبح ماكس ريشكي، وهو طالب بقسم الاجتماع، ومربي نحل عضوي، زعيماً جديداً في الحزب.

وتم انتخاب ريشكي (27 عاماً)، اليوم، خلال مؤتمر لمندوبي الولاية في بلدة فالدورف قرب ماينينغن، ليخلف برنارد شتينغيل الذي صار، منذ فبراير الماضي، وزيراً للطاقة والبيئة في ولاية تورينغن.

وفاز الطالب بـ62 صوتاً ضد كريستينا بروتمان من مدينة يينا التي صوَّت لها 36 مندوباً فقط.

وتقدمت كريستينا (32 عاماً)، وتشغل منصب عمدة المقاطعة، بترشحها قبل التصويت بوقت قصير.

وقدم ريشكي، القادم من منطقة فايمار، ترشيحه قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر المندوبين عن الحزب.

ولفترة طويلة، كان الضابط بالجيش الألماني ماتياس كايزر، من مدينة جوتا، هو المرشح الوحيد لمنصب زعيم الحزب بالولاية، ومع ذلك سحب ترشحه في مؤتمر المندوبين.

الجدير بالذكر أن حزب الخضر هو حزب حاكم بالولاية منذ 2014، ويشكّل منذ 2020 ائتلاف أقلية حاكم بالاشتراك مع حزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن المقرر انتخاب برلمان جديد بالولاية العام المقبل، وتشير الاستطلاعات حتى الآن إلى أن شعبية حزب الخضر بالولاية تصل إلى ما بين خمسة وسبعة في المئة.

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