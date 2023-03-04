مصرع 6 أشخاص بانفجار مصنع أكسجين في بنغلادش

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤولون في بنغلادش مصرع 6 أشخاص بانفجار مصنع أكسجين جنوب شرقي البلاد.

وأوضح المسؤولون أن آخرين أصيبوا، اليوم، عندما اندلع حريق عقب وقوع الانفجار.

وقالوا إن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى، حيث تستمر عملية الإنقاذ بالمصنع الواقع في سيتاكوندا، التي تبعد 45 كيلومتراً عن مدينة شيتاغونغ الساحلية.

وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار، في حين قال مسؤول بالحكومة المحلية إن ست جثث انتُشلت من الموقع.

وأكد مسؤول بالشرطة، نقلاً عن شهود، أن دوي انفجار هائل سُمع، مما هزَّ المنطقة في محيط يصل إلى كيلومترين.

وأسفر حريق ضخم اندلع في مستودع للحاويات في المنطقة عن مقتل 50 شخصاً وإصابة نحو 200 في يونيو العام الماضي.

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