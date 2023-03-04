رصد 44 سفينة صينية في مياه الفلبين الإقليمية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفلبين عن رصد 44 سفينة صينية في مياهها الإقليمية.

وأوضح خفر السواحل الفلبيني، في بيان، اليوم، أنه جرى رصد السفن التي يُشتبه في أن 42 منها سفن بحرية صينية، راسيةً على بعد 12 ميلاً بحرياً من جزيرة باج-أسا جنوبي البلاد.

وأكد أن استمرار الوجود غير المرخص للسفن يتعارض بكل وضوح مع حق المرور البريء وانتهاك صارخ للسيادة الإقليمية الفلبينية، مستشهداً بمعاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن القانون البحري.

يُذكر أن جزيرة باج-أسا هي أكبر جزيرة في مجموعة جزر كالايان الواقعة في بحر الصين الجنوبي، حيث تطالب الفلبين والصين وغيرهما من الدول بأحقيتهم في المنطقة.

وقدمت الفلبين 10 احتجاجات دبلوماسية على الأقل ضد الصين بشأن انتهاكات في بحر الصين الجنوبي العام الجاري، ما يلقي الضوء على تجدد التوترات بين الدولتين بشأن المياه المتنازع عليها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز