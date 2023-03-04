زيارة نادرة لوزير دفاع روسيا لقوات بلاده بأوكرانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وزير الدفاع سيرجي شويجو قام بزيارة نادرة للقوات الروسية المتمركزة في أوكرانيا.

وزار كبار قادة الجيش الروسي الخطوط الأمامية في أوكرانيا مرات قليلة فقط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان منشور على تطبيق تليجرام للمراسلة إن "وزير دفاع روسيا الاتحادية، قائد الجيش سيرجي شويجو تفقد موقع القيادة الأمامي لأحد التشكيلات بالمنطقة العسكرية الشرقية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وظهر شويجو في مقطع مصور أصدرته وزارة الدفاع يقلد أفرادا بالجيش الروسي أوسمة وأيضا وهو يتجول في بلدة متضررة برفقة قائد المنطقة كولونيل جنرال رستم مرادوف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز