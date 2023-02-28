محكمة روسية تغرّم «ويكيبيديا» مليوني روبل

المصدر: رويترز

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غرَّمت محكمة روسية مؤسسة ويكيميديا مليوني روبل (27 ألف دولار).

وأوضحت دائرة المحاكم الروسية أن المحكمة قضت، اليوم، بالحكم على المؤسسة بسبب

التقاعس عن حذف معلومات مضللة عن الجيش الروسي من «ويكيبيديا».

وتبنَّت روسيا، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، قوانين جديدة واسعة النطاق تضع قيوداً على ما يمكن للأفراد نشره عن الصراع، فضلاً عن تغريم أو حظر المواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات تخالف رواية الكرملين الرسمية.

وغُرمت «ويكيميديا»، المالكة لـ«ويكيبيديا»، العام الماضي، بعدما تقاعست عن حذف مقالين متعلقين بالحرب.

وأكدت «ويكيميديا» أن الغرامة الأحدث فُرضت بعدما اتهمت السلطات «ويكيبيديا» بنشر معلومات مضللة في مقالات حول وحدات الجيش الروسي.

وأضافت المؤسسة أنها ربما تستأنف على الحكم، لكنها لم تتخذ قراراً بعد.

وقال ستانيسلاف كوزولفسكي، رئيس القسم الروسي من المؤسسة: «حتى الآن، في تاريخ المحاكم في روسيا، حظيت ويكيبيديا بتجربة واحدة ناجحة فقط في الاستئناف على أحكام القضاء».

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