روسيا: لن نستأنف محادثات ستارت النووية إلى أن تستمع واشنطن لنا

المصدر: رويترز

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية ستارت مع الولايات المتحدة إلى حين تستمع واشنطن إلى موقف موسكو.

وجه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي تحذيرا للغرب بشأن الحرب في أوكرانيا وأعلن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت الأخيرة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعدها الجوية الاستراتيجية.

وقال بيسكوف لصحيفة إزفستيا اليومية في مقابلة "موقف الغرب الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى التغير تجاه موسكو.

وقال بيسكوف "لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى".

وعن خطة سلام صينية بشأن أوكرانيا تحث الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية، قال بيسكوف إنه ينبغي سماع صوت بكين، لكن المعاني الدقيقة في الاقتراح مهمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين "أي محاولة لصياغة أطروحات للتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة هي موضع ترحيب، لكن بالطبع المعاني الدقيقة مهمة".

دعت الصين، التي أعلنت تحالفا "بلا حدود" مع روسيا قبل وقت قصير من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا قبل عام، إلى وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يمانع النظر في أجزاء من خطة سلام بكين المكونة من 12 نقطة.

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