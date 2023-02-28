جيل بايدن تكشف عزم زوجها على الترشح لفترة رئاسية جديدة

المصدر: رويترز

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قالت جيل بايدن سيدة الولايات المتحدة الأولى إن زوجها الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لفترة ثانية مدتها أربع سنوات وإنها تؤيد ذلك تماما حتى مع عدم إصدار إعلان رسمي بنواياه بعد.

وأضافت جيل في رد على سؤال من محطة (سي.إن.إن) الإخبارية التلفزيونية إنها تتوقع أن يعلن بايدن عن حملة، ورفضت سؤالا حول ما إذا كان الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما قد يختار عدم ترشيح نفسه في انتخابات عام 2024.

وقالت السيدة الأولى، التي يعتبر رأيها حاسما في خطط الرئيس المقبلة، حتى عندما يتشاور مع مجموعة قريبة من المستشارين السياسيين القدامى "أنا أؤيدها تماما بالطبع".

وما زالت مسألة ما إذا كان يتعين على بايدن الترشح في عام 2024 محل نقاش بين الديمقراطيين. وسيمثل ترشحه لفترة جديدة اختبارا بشأن ما إذا كان الناخبون مستعدين لمنح بايدن، وهو أكبر رؤساء أمريكا سنا على الإطلاق، أربع سنوات أخرى في المنصب.

وقال بايدن نفسه مرارا إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه ورفض الأسئلة المتعلقة بسنه، ولكنه لم يصدر إعلانا رسميا بعد.

وقال لشبكه إيه.بي.سي في البيت الأبيض "هناك أمور كثيرة أخرى يتعين علينا إنهاؤها على المدى القريب قبل أن أبدأ الحملة".

وذكر بايدن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أنه سيقرر في أوائل عام 2023 ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى، ولكن من غير المتوقع صدور إعلان بشأن ذلك قبل الربيع.

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