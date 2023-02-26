زلزال تركيا يحصد 44 ألفاً و374 ضحية

المصدر: د ب أ

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال جنوبي البلاد، موضحةً أنها بلغت، مساء أمس، 44 ألفاً و374 ضحية.

وأكد يونس سيزر، رئيس «آفاد»، تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي وقعت في ولاية قهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال سيزر، خلال مؤتمر صحفي، إن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، مشيراً إلى أن العمليات تركز حالياً على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.

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