كييف: لا تصالح مع روسيا خلال المئة عام المقبلة

المصدر: د ب أ

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أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أنه لن تكون هناك مصالحة ولا تعاون مع روسيا خلال المئة عام المقبلة، موضحاً في مقابلة مع مجلة «فوكاس» الألمانية، أنه لا بد من تغيير روسيا لسياستها وأن تصبح ديمقراطية، منزوعة السلاح، خصوصاً النووي.

جاء ذلك في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم»، والتي أكد خلالها أن أوكرانيا دولة ذات سيادة لها حدود معترف بها دولياً، لذا لا يمكنها أن تذهب إلى أي تسوية مع الاتحاد الروسي.

وقال شميهال: «التسوية الوحيدة هي الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا إلى حدود عام 1991. ويجب على الروس التوقف عن إطلاق النار، ووقف العدوان، والخروج من أراضينا. وأعتقد أن تغيير الحدود لن يكون حلاً مقبولاً لأوروبا أيضاً».

وأشار شميهال أيضا إلى أن تجميد الصراع لن يؤدي إلا إلى مصلحة روسيا، بل إلى حرب كبيرة أخرى، وهو أمر غير مقبول أيضاً بالنسبة لأوكرانيا.

ووفقاً لتصريحات نشرتها المجلة الألمانية، أكد أن عملية اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ فترة طويلة، ولذلك فإن انضمامها إلى الاتحاد في السنوات المقبلة هو هدف واقعي تماماً.

وأفاد بأن هناك دولاً أخرى اجتازت هذا الطريق ليس في عشر أو اثني عشر عاماً، ولكن في غضون خمس أو سبع سنوات، مضيفاً: «لقد بدأنا التحرك نحو الاتحاد الأوروبي ليس بالأمس، وليس في يونيو من العام الماضي».

ولفت إلى أن عملية الاندماج مستمرة منذ فترة طويلة، وهو هدف طموح ولكنه واقعي، ويمكننا الحصول على إجماع الدول الأوروبية في المستقبل القريب، مبيناً أن الأوكرانيين يريدون العيش بعد الحرب في دولة أوروبية متقدمة ومتحضرة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني: «نحن نعلم بالضبط ما يجب القيام به من أجل ذلك، ونحن متحدون في المجتمع والحكومة، ويمكننا اعتماد التشريعات الأوروبية والوثائق التنظيمية والموافقة عليها بسرعة كبيرة».

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