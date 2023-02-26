بوتين: علينا أخذ القدرات النووية لحلف الأطلسي في الاعتبار

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة "تاس"، اليوم الأحد، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه ما من خيار أمام بلاده سوى أخذ القدرات النووية لحلف شمال الأطلسي في الاعتبار؛ لأن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا.

وقال الرئيس الروسي إنه ما من خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار قدرات حلف شمال الأطلسي النووية؛ لأن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا.

وأضاف: "في الظروف الحالية، عندما تعلن جميع الدول الكبيرة بحلف شمال الأطلسي أن هدفها الرئيسي هو تكبيدنا هزيمة استراتيجية، حتى يعاني شعبنا كما يقولون، كيف يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية في مثل هذه الظروف؟".

وقال بوتين إن الغرب يريد تصفية روسيا.

ونقلت تاس عنه القول: "لديهم هدف واحد: تقطيع أواصر الاتحاد السوفييتي السابق والجزء الرئيسي فيه روسيا الاتحادية".

وأشار إلى أن الغرب شريك غير مباشر في "جرائم" كييف.

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