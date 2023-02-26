رئيسة وزراء فنلندا: مستقبل مشرق ينتظر أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي و"الناتو"

المصدر: د ب أ

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أكدت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن أوروبا ستقف دائماً إلى جانب أوكرانيا وسوف تزودها بالمزيد من المعدات العسكرية الثقيلة، بحسب هيئة الإذاعة الفنلندية.

وقالت مارين، إن أوكرانيا ستفوز بمساعدة شركائها الغربيين، وإن "مستقبلاً مشرقاً ينتظر أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضافت مارين أن "روسيا ستخسر هذه الحرب. هذه حرب غير شرعية وروسيا وحدها هي المسؤولة عنها. وكل يوم في أوكرانيا، يقتل الاتحاد الروسي مدنيين عمداً. ويتعرض أناس للاغتصاب. ويتم ترحيل الأطفال إلى روسيا بشكل جماعي. ويجب أن يُحاسب كل من ارتكب هذه الأفعال".

وقالت رئيسة وزراء فنلندا إن القيادة الروسية لن تفلت من العقاب، وإن فنلندا تدعم جميع الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة"، بحسب هيئة الإذاعة الفنلندية.

وأكدت مارين أن الحرب ستنتهي عندما تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا.

وخلصت سانا مارين إلى أن "الطريق إلى سلام دائم يتعلق بوقف روسيا للأعمال العدائية.. وهذا فقط هو ما يفتح الطريق للمفاوضات والخطوات نحو السلام".

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