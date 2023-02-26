غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية تصل بوسان جنوبي كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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قال الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادئ يوم السبت إن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية في زيارة مقررة، في استعراض واضح للقوة وتحذير لكوريا الشمالية ضد الاستفزازات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية السريعة يو إس إس سبرينجفيلد التي تزن 6 آلاف طن رست في القاعدة البحرية في مدينة بوسان الساحلية جنوبي البلاد في "زيارة مقررة إلى الميناء"، بحسب ما جاء في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن توقيت الوصول.

وجاء في المنشور أن الغواصة يو إس إس سبرينجفيلد، التي تم نشرها في جوام، "تعمل بشكل روتيني في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة، وتجري عمليات أمنية بحرية وتدعم مصالح الأمن القومي".

واحتجت كوريا الشمالية بشدة على نشر الولايات المتحدة لأصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية وإجراء تدريبات مشتركة بين الدولتين الحليفتين.

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