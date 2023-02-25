زالزال تركيا.. القبض على 184 شخصاً بتهمة الإهمال

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداج اليوم السبت، احتجاز 184 شخصا على الأقل بسبب الإهمال فيما يتعلق بالمباني التي انهارت عقب الزلازل المدمرة في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه جرى القبض أيضا على عمدة مقاطعة نورداج بولاية غازي عنتاب. وأضاف أنه تم نقل العمدة أوكيش كافاك إلى المحكمة.

وبدأت سلسلة الزلازل في السادس من فبراير الجاري، عندما هز زلزالان بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وبعد قليل ضرب زلزال آخر بقوة 6ر7 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية.

وحسب آخر الإحصائيات ،ارتفعت حصيلة قتلى الزلازل في البلدين إلى أكثر من خمسين ألف شخص.

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار أو تضرر أكثر من 173000 مبنى.

وتضررت في تركيا إحدى عشرة ولاية بالزلازل، أما في سوريا فتضرر شمال غرب البلاد.





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