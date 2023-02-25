كندا تفرض عقوبات على 129 شخصا و63 كياناً روسياً

المصدر: د ب أ

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فرضت كندا عقوبات على 129 شخصية، و63 كيانا روسيّا.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية الجمعة أن العقوبات شملت كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات دفاعية روسية، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وتم تجميد الأصول المالية للأفراد المدرجة في قائمة العقوبات، وتم حظر إجراء أي عمليات على ممتلكاتهم في كندا.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب بالبرلمان الكندي، ستيفان بيرجيرون، في وقت سابق أن بعض العقوبات الاقتصادية الكندية ضد روسيا تأتي بنتائج عكسية، حيث أضرّت بالمزارعين الكنديين، بحسب نوفوستي.

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