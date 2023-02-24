أوكرانيا ترفض خطة السلام الصينية

المصدر: د.ب.أ

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رفضت أوكرانيا اليوم الجمعة، ورقة موقف بكين التي طال انتظارها بشأن الحرب الروسية الأوكرانية والتي دعت فيها إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين قائلة إنها لن تفعل شيئا سوى تجميد الوضع الراهن.

وكتب المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، إن :"أي 'خطة سلام' تتوخى فقط 'وقف إطلاق النار'، وكنتيجة لذلك، ظهور خط تقسيم جديد واحتلال الأراضي فإنها لا تتعلق بالسلام".

وأضاف ، إنه بالأحرى "تجميد للحرب" ، ومن ثم "المراحل التالية للإبادة الجماعية، و تواصل أوكرانيا الإصرار على انسحاب القوات الروسية وتدعو إلى قبول حدودها المعترف بها دوليا لعام 1991.

ورد آخرون، بمن فيهم دبلوماسيون وخبراء، بتشكك وخيبة أمل، لأن الوثيقة المكونة من 12 نقطة لم تكشف عن أي مبادرات جديدة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" الإجابة عن أسئلة صحفي حول سبب عدم دعوة الصين روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا. وقال إن الصين يمكن أن تلعب "دورا بناء" لكنه لم يستبعد احتمال أن تتوسط بكين في الصراع.

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