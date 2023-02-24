بايدن يجتمع مع زيلينسكي وحلفاء ويعلن عقوبات جديدة على روسيا

المصدر: رويترز

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الجمعة مع زعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الذكرى السنوية الأولى لبداية الصراع الروسي الأوكراني، وسيعلن عن عقوبات جديدة.

واجتمعت المجموعة نفسها العام الماضي بعد ساعات من بداية الحرب، وفرضت الجولة الأولى من العقوبات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين الخميس "مجموعة السبع صارت ركيزة لردنا القوي والموحد على روسيا".

وأضافت أن القادة سيناقشون الجمعة "كيف نواصل دعمنا لأوكرانيا" وسبل زيادة الضغط على روسيا.

وستشمل العقوبات القطاعات المصرفية والتكنولوجية والدفاعية الروسية، بحسب جان بيير.

وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة ستعلن أيضا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل دعما اقتصاديا وأمنيا ودعما للطاقة.

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