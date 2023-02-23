الأرض تواصل انتفاضتها.. زلزال جديد بقوة 5 درجات يهز جنوب تركيا

المصدر: د ب أ

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أعلن مركز كانديلي التركي لرصد الزلازل اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 5 درجات هز مقاطعة هطاي المتضررة بالفعل بشدة والواقعة جنوب شرقي البلاد.

وكان مركز الزلزال في منطقة ديفني.

ولم ترد أية أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.

ويأتي الزلزال الأخير بعد أكثر من أسبوعين من زلزالين مدمرين في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا أسفرا عن مقتل ما يقرب من 50 ألف شخص.

ومنذ ذلك الحين، تبع ذلك ما مجموعه 8550 هزة ارتدادية، من بينها بعض الهزات الارتدادية في هطاي و10 مدن تركية أخرى.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن قوة بعضها بلغت أكثر من 6 درجات.

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