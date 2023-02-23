انخفاض إيرادات «إيباي» خلال الربع الأخير من 2022

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «إيباي» مزيداً من الانخفاض في الإيرادات في الربع الأخير، حيث تضررت فترة التسوق في عيد الميلاد من التضخم ومخاوف النمو.

وخلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر، سجلت «إيباي» إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للنتائج التي نُشرت أمس.

كما انخفضت الأرباح المعدلة بنسبة 10% إلى 581 مليون دولار في الربع الأخير.

ومع ذلك، بالنسبة للربع الحالي، أعلنت إيباي عن نمو متوقع في المبيعات يصل إلى 2%، متجاوزاً توقعات السوق.

وارتفع سعر السهم في البداية بنحو 2% بعد ساعات التداول.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز