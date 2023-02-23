بريطانيا تقترح تعديل اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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اقترح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، على أن يتم إجراء تعديلات قانونية على المعاهدة السارية، وهو ما عارضه التكتل في وقت سابق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وشكا جيفري دونالدسون، زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، أمام مجلس العموم، أمس، من أن قوانين الاتحاد الأوروبي يتم فرضها في أيرلندا الشمالية دون تدقيق ديمقراطي أو موافقة بموجب الاتفاق الحالي غير المقبول، المعروف باسم «بروتوكول أيرلندا الشمالية».

وطلب دونالدسون من رئيس الوزراء ضمانات أنه سيواجه هذه القضايا الدستورية الجوهرية، وأن يفعل ذلك، لا بمجرد إدخال تعديلات بسيطة على البروتوكول، بل بإعادة صياغة المعاهدة الملزمة قانونياً.

وقال سوناك إنه سمع دونالدسون بوضوح، في إشارة إلى أنه يسعى لإجراء تعديلات قانونية في بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وأضاف: «يمكنني أن أؤكد له أنني أوافق، وأن هذا جزء أساسي من المفاوضات».

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