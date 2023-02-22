بايدن يعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأوضح بايدن أن عقوبات بلاده ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ستظل قائمة وسيتم توسيع نطاقها.

وقال: «ما زلنا نبقي على أكبر نظام للعقوبات على الإطلاق يتم فرضه ضد أي دولة في التاريخ»، مشيراً إلى أنه سيعلن عن المزيد من العقوبات الأسبوع الجاري مع شركائه.

وسلط الرئيس الأمريكي، أثناء إلقائه خطاباً أمس في العاصمة البولندية وارسو، الضوء على مقاومة أوكرانيا ووحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال: «قبل عام، كان العالم يستعد لسقوط كييف. حسناً، لقد جئت حالاً من زيارة إلى كييف، ويمكنني أن أعلن عن الموقف القوي لكييف».

وأكد أن «كييف تقف فخورة، وتقف شامخة، والأهم أنها لا تزال حرة».

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