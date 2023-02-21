خطاب مرتقب لبوتين اليوم قبل أيام من ذكرى حرب أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للحرب على أوكرانيا.

وتجتمع الجمعية الاتحادية، بما في ذلك مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، لهذه المناسبة بالقرب من الكرملين في مركز "جوستيني دوفر".

وشنت روسيا الحرب على جارتها أوكرانيا في 24 فبراير وتكافح منذ ذلك الحين للسيطرة على جارتها.

وسيتناول بوتين الحرب والوضع الحالي في روسيا في خطابه، وفقا للكرملين، الذي قال إنه سيعلق أيضا على الاقتصاد والسياسة الاجتماعية.

ويتعرض الاقتصاد الروسي لضغوط كبيرة، بسبب العقوبات الغربية التي فرضت ردا على الحرب، مما دفع العديد من الروس إلى الشكوى من ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة والآفاق القاتمة للأمة.

وسيكون خطاب الثلاثاء هو الخطاب الرئاسي الـ 18 الذي سيلقيه بوتين أمام الجمعية الاتحادية، وهي مناسبة تحدد إلى حد كبير حالة الأمة وتوقعاتها.

وألقى بوتين خطابه الأخير أمام البرلمان في أبريل 2021. ولم يدل بخطاب في عام 2022، بسبب "ديناميكيات الأحداث".

وسيراقب العالم خطابه عن كثب، ليس فقط بسبب الحرب، ولكن أيضا لأنه من المقرر أن تجري روسيا انتخابات رئاسية في غضون ما يزيد قليلا عن عام.

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