مقتل 3 أشخاص وإصابة 213 جراء الزلزال الأخير في تركيا

المصدر: رويترز

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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم، إن الزلزال في جنوب تركيا أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب 213.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مساء "الاثنين" محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية "أفاد".

وأثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة.

وأفاد شاهدان من رويترز بوقوع زلزال قوي وزيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكية حيث كانت مركز الزلزال الجديد. وأفاد صحفيون من رويترز بأن الشعور بهزة الزلزال وصل إلى مصر ولبنان.

وفقا لأفاد، سجلت أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7,8 درجات الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

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