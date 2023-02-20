زيلينسكي يعلن فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الروسي

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على القطاع المالي الروسي في محاولة لاستهداف الأموال المخصصة للحرب.

وقال زيلينسكي خطابه المسائي عبر الفيديو الذي بث في كييف يوم الأحد إن العقوبات تعد أساسا ليعتمد عليه الحلفاء في الغرب أيضا لتبني مثل هذه الإجراءات العقابية.

وأضاف زيلينسكي أن حزمة العقوبات الأوكرانية العاشرة قيد الإعداد بالفعل. وقال: "نحن نعمل مع شركائنا لتعزيزها".

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مناقشة ذلك في بروكسل اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي، دون تقديم تفاصيل، إن قادة الجيش أطلعوه على الوضع في الجبهة، والذي هو "صعب للغاية"، مشيرا إلى المعارك في شرقي أوكرانيا.

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