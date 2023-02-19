عدد القتلى في زلازل تركيا يتجاوز 41 ألفا

المصدر: رويترز

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ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الأحد أن عدد قتلى الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فبراير ارتفع إلى 41020.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) أنّ تركيا قرّرت الأحد بعد أربعة عشر يوماً من زلزال السادس من فبراير، وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.

وقال رئيس الإدارة يونس سزر إنّ "جهود البحث انتهت في العديد من المحافظات، وهي تتواصل في محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي، في نحو أربعين مبنى".

وأفاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بأنّ 105 آلاف مبنى انهارت أو تضرّرت بشدّة وسيتمّ هدمها.

وضربت الهزة الأرضية في واحدة من أنشط المناطق الزلزالية في العالم، أمكنة مأهولة بسكان كانوا نائمين في منازل لم يتم بناؤها لمقاومة مثل هذه الاهتزازات الأرضية القوية.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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