زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب وسط تركيا

المصدر: رويترز

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز منطقة وسط تركيا اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 40642 شخصاً حتى الآن.

وتسابق فرق الإنقاذ في تركيا الزمن للعثور على ناجين حيث أنقذت ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، أحياء من تحت أنقاض مبنى سكني منهار بعد مرور 296 ساعة على الزلزالين اللذين ضربا البلاد في السادس من الشهر الجاري، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي ار تي".

ومازال أكثر من 40 ألف فرد محلي وأجنبي يواصل جهود الإنقاذ عبر جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت أمس الجمعة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد".

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