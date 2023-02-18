أوكرانيا تأمل في أن تتلقى عرضا لعضوية الناتو في الصيف

المصدر: د ب أ

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تأمل أوكرانيا في أن تتلقى عرضا للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) هذا الصيف على أقرب تقدير، وفقا لرئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك.

وقال ستيفانتشوك للتلفزيون الأوكراني اليوم السبت: "نتوقع أن تتلقى أوكرانيا دعوة في قمة فيلنيوس وتبدأ طريقها إلى الحلف".

وكان الكرملين أشار إلى انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف الدفاعي، الذي تعتبره روسيا خطرا أمنيا، من بين أسباب الحرب.

وأشار ستيفانتشوك إلى أنه على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليا في المدينة الألمانية: "تتم بالفعل مناقشة المسائل المتعلقة بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو".

ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي التي أشار إليها في الفترة من 11 إلى 12 يوليو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وفي المفاوضات بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تردد أن كييف وافقت على الأقل على التخلي عن آمالها في الانضمام إلى الناتو. لكن منذ ذلك الحين، تصلبت مواقف الطرفين المتحاربين.

ورد زيلينسكي على ضم موسكو للأراضي الأوكرانية، من خلال التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو بشكل متسارع.

وحتى الآن، تعتبر فرص انضمام أوكرانيا في المستقبل القريب ضئيلة. وأحد الشروط القياسية لقبول الأعضاء الجدد هو عدم انخراطهم في نزاعات إقليمية.

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