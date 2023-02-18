إطلاق نار بمحطة قطار برلين وسقوط جرحى

المصدر: د ب أ

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كشف متحدث باسم الشرطة الاتحادية في ألمانيا أن أحد أفراد الشرطة استخدم سلاحه الناري أثناء القبض على لص للمحال التجارية في محطة القطار الرئيسة في برلين اليوم.

ولم يُدْلِ المتحدث بمزيد من التفاصيل حول هذه العملية.

من جانبه، أفاد متحدث باسم قوات الإطفاء في برلين بأنه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات المحيطة.

وذكر المتحدث أن نحو 50 فرداً من قوات الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «فيلت» الألمانية اليومية أورد تقريراً، في وقت سابق من اليوم، عن هذه الحادثة.

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