أوكرانيا ترفض خسارة أراضيها مقابل السلام مع روسيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا رفض بلاده أي خسارة لأراضيها مقابل إبرام سلام مع روسيا.

جاء ذلك بعد إعلان الصين عن خطة سلام من أجل أوكرانيا، وصرح كوليبا للصحفيين، اليوم، على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، بأنه من مصلحة أوكرانيا أيضاً أن تؤدي الصين دوراً في البحث عن السلام، لكن وحدة أراضي أوكرانيا غير قابلة للتفاوض.

وقال: «لا توجد حلول وسط ممكنة، ليس على أصغر متر مربع».

وأعلنت الصين عزمها تقديم مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية وانج يي في وقت سابق، اليوم، أمام المؤتمر: «سنقدّم شيئاً، ألا وهو الموقف الصيني من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، سنقف بحزم إلى جانب السلام والحوار».

وذكر وانج يي أنه من أجل عالم أكثر أمناً، «يتعين أن نتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف أن الفوضى والصراعات التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي ثارت بسبب عدم التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز