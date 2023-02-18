إنقاذ 3 أشخاص بعد 296 ساعة من تحت أنقاض زلزال تركيا "فيديو"

المصدر: د ب أ

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انتشلت فرق الإنقاذ في تركيا ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، أحياء من تحت أنقاض مبنى سكني منهار بعد مرور 296 ساعة على الزلزالين اللذين ضربا البلاد في السادس من الشهر الجاري ، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي ار تي".

وأظهرت اللقطات المصورة فرق الإنقاذ تحمل رجلا وامرأة على نقالة بانتظار سيارة الإسعاف. وكان إلى جوارهما، شُوهد مسعفون كانوا يعالجون طفلا..

ولا يوجد المزيد من المعلومات بشأن الناجين، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التقرير الذي اوردته وسائل الإعلام الرسمية عن عملية الإنقاذ التي تمت في مقاطعة أنطاكيا في إقليم هاتاي.

وقالت شبكة "تي ار تي إن" سيارات الإسعاف تقف على أهبة الاستعداد من أجل عمليات إنقاذ أخرى محتملة من نفس المبنى .

ومازال أكثر من 40 ألف فرد محلي وأجنبي يواصل جهود الإنقاذ عبر جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت أمس الجمعة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد".

وقفز عدد الأشخاص الذي لقوا حتفهم في تركيا من جراء زلزالي السادس من فبراير الجاري إلى 39 ألفا و672 شخصا في وقت متأخر من أمس الجمعة.

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